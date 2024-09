Borsa: l’Europa verso calo in scia Asia, lente su lavoro Usa

agenzia

Negativi anche i future su Wall Street

MILANO, 06 SET – Seduta in calo per le Borse di Asia e Pacifico. E sono in flessione anche i future sull’Europa e Wall Street con la lente degli investitori sui dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti, attesi nel primo pomeriggio. Tokyo cede lo 0,71% con la debolezza dei tecnologici, Shanghai lo 0,52%, Shenzhen l’1,33%, Seul l’1,21%. Hong Kong è marginale su un -0,07% mentre Sydney è controcorrente a +0,39%. I primi macro di giornata hanno certificato le difficoltà della Germania. Già attesa ad una stagnazione quest’anno, la locomotiva tedesca deve fare i conti con il crollo della produzione industriale che a luglio ha segnato una flessione del 2,4%.

