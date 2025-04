agenzia

In rosso anche Wall Street. L'Asia verso chiusura pesante

MILANO, 03 APR – Le Borse europee si avviano verso una seduta difficile dopo le comunicazioni di Donald Trump sui dazi. I future sui principali listini del Vecchio continente sono in forte calo, in linea con quelli di Wall Street. I mercati asiatici, intanto, si avviano verso una chiusura in profondo rosso.

