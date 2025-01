Borsa: l’Europa volatile, Francoforte +0,16%

agenzia

Parigi e Milano oscillano. Brilla Tim +3,8%

MILANO, 28 GEN – La volatilità è alta sulle Borse in Europa sempre sulle preoccupazioni per il settore tecnologico. Londra dalle dello 0,32% e Parigi non riesce a scostarsi dalla parità (-0,02%), Francoforte sale dello 0,16% e Milano si appiattisce (+0,04%). A Piazza Affari brilla Tim (+3,84% a 0,27 euro) con Kepler che alza il target price a 0,35 euro secondo cui “la separazione strutturale sta iniziando a dare i suoi frutti commerciali e il Brasile resta un motore di crescita con la maggior parte dell’impatto negativo della valuta ora assorbito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA