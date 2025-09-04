agenzia
Borsa: Mediobanca -0,4% in attesa del cda
Mps -0,68%, Generali +0,9%
MILANO, 04 SET – Mediobanca in Borsa cede lo 0,4% a 19,63 euro in attesa che il cda si esprima sul nuovo prezzo messo sul piatto da Mps. L’offerta della banca senese ha superato la soglia minima del 35% di adesione ma c’è tempo fino a lunedì per apportare azioni, oltre alla riapertura già prevista per 5 sedute dal 16 al 22 settembre. Mps cede lo 0,68% a 7,4 euro e Generali scatta in rialzo dello 0,92% a 32,96 euro, miglior titolo del listino.
