Borsa: mercati deboli con il rialzo del dollaro, giù Francoforte

L'euro scende a quota 1,162, male la sterlina. Ok gas e petrolio

MILANO, 02 SET – Le Borse europee, anche guardando all’inflazione che ad agosto nell’area dell’euro si è attesta al 2,1%, alla boa di metà giornata soffrono del brusco aumento del dollaro, con Francoforte che cede oltre un punto percentuale. Deboli anche i mercati azionari di Madrid (-0,9%), Milano (-0,7%) e Amsterdam, che cede lo 0,5%. Più cauti Londra (-0,3%), con Parigi che cerca di resistere attorno alla parità. L’euro scende dello 0,7% contro il biglietto verde statunitense a quota 1,162, mentre la sterlina perde fino a un punto percentuale. Calmo lo spread Btp-Bund sugli 87 punti base. Nel settore energia accelera il gas che cresce di due punti percentuali a 32,7 euro al Megawattora, con il petrolio in aumento di quasi il 3% a 65,9 dollari al barile. In questo contesto tra i titoli principali di Piazza Affari, forte corrente di vendite su Leonardo che cede il 3,5%, con Mps sempre debole in calo del 2,9%, seguita da Mediolanum (-2,6%) e Mediobanca (-2,5%). Sempre bene Cucinelli e Ferrari, che crescono rispettivamente dell’1,6% e dell’1,9%.

