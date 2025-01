Borsa: Milano (+0,2%) tiene con l’Europa positiva, bene Prysmian

agenzia

L'euro a 1,04 contro il dollaro, lo spread Btp-Bund sui minimi

MILANO, 22 GEN – I mercati azionari del Vecchio continente girano alla boa di metà giornata in generale rialzo, pur in un clima nervoso in attesa della definizione dei dazi dagli Stati Uniti. Spicca sempre la Borsa di Francoforte in rialzo di oltre un punto percentuale, seguita da Parigi che sale dello 0,9%. Più cauti gli altri listini, con Amsterdam positiva dello 0,4%, Londra dello 0,3%, mentre Milano e Madrid salgono dello 0,2%. In genere positivi i future sull’avvio di Wall street. Operatori e analisti guardano per ora ai dazi del 10% minacciati dal neo presidente statunitense Trump nei confronti di Pechino ma non hanno ancora un quadro sui rapporti con l’Europa, con l’indice Stoxx 600 dei titoli principali del Vecchio continente che si tiene comunque sui livelli del suo record storico. L’euro in leggero rialzo (+0,1%) conferma quota 1,04 contro il dollaro e lo spread Btp-Bund resta attorno ai 107 punti base, vicino ai minimi recenti del dicembre scorso. Il gas si conferma sui 50 euro al Megawattora, con il petrolio che prova a tenere i 76 dollari al barile. In Piazza Affari tra i titoli maggiori il migliore è ampiamente Prysmian, che sale del 4% a 71 euro dopo lo stop su un parco eolico in Massachussetts, con il gruppo che negli Usa preferisce concentrarsi su altri settori. Bene anche Interpump che sale dell’1,7%, con Tim che cresce dell’1,4% dopo che la Corte di Appello di Roma ha rigettato la sospensiva sulla restituzione a Tim di un canone da parte dello Stato per circa un miliardo. Calmi i gruppi finanziari (Generali +0,6%, Unicredit +0,2%), con Mps debole in calo dell’1,2%. Vendite anche su A2a (-1,3%) e soprattutto su Saipem, che cede il 2,2%.

