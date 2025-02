Borsa: Milano (+0,4%) positiva con l’Europa dopo Wall street

agenzia

Sempre sui minimi dal 2021 lo spread tra Btp e Bund tedeschi

MILANO, 18 FEB – Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in leggero rialzo dopo l’avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,6%, con Milano in aumento dello 0,4%. I listini di Parigi, Francoforte e Amsterdam crescono dello 0,2%, con Londra che ondeggia attorno alla parità. Sempre sui minimi dall’ottobre 2021 lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ondeggia sui 104 punti base con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,54%. L’euro è debole (-0,3%) contro il dollaro a quota 1,045. Con l’istituto Zew che ha migliorato oltre le stime la fiducia sulle condizioni economiche tedesche in febbraio, in Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione Interpump, Banco Bpm e Tim salgono attorno ai due punti percentuali, con Mps in aumento dell’1,4% e Mediobanca dell’1,2%. Deboli Diasorin, A2a e Amplifon, che scendono di oltre l’1%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA