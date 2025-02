Borsa: Milano +0,5% con Tim e Banco Bpm

agenzia

Eni -0,14% dopo cessione 5% Enilive a Kkr

MILANO, 18 FEB – La Borsa di Milano si rafforza (+0,5%) con Tim che rimbalza del 3,4% e Banco Bpm che, incrociando le spade con Unicredit, sale dell’1,86 per cento. I titoli del risiko bancario sono tutti sugli scudi: la banca guidata da Orcel sale dello 0,4%, MPs dello 0,35%, Generali dello 0,84%, Popolare Sondrio dello 0,5%, Bper dello 0,6%, Unipol dello 0,4 per cento. Prosegue il momento positivo per la difesa con Leonardo in rialzo dell’1,6% e per l’auto con Stellantis in rialzo dell’1,56 per cento. Eni, dopo la cessione di un ulteriore 5% di Enilive a Kkr, cede lo 0,14%

