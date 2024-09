Borsa: Milano (+0,6%) e l’Europa tengono con discorso Lagarde

agenzia

Calmi i titoli di Stato, in leggero rialzo l'euro

MILANO, 12 SET – Piazza Affari e i mercati azionari europei limano i rialzi con l’avvio del discorso della presidente della Bce Christine Lagarde e il taglio dei tassi da parte di Francoforte secondo le stime della vigilia: la Borsa migliore resta Amsterdam che sale dell’1,1%, con Madrid in crescita di un punto percentuale e Francoforte dello 0,8%. Milano cresce dello 0,6%, sulla stessa linea di Londra e Parigi. Con le stime sull’inflazione e il Pil della Bce, si conferma un clima tranquillo per i titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund a 10 anni rimane calmo attorno ai 140 punti base. Euro in leggero rialzo sul dollaro a quota 1,102. In Piazza Affari sempre molto bene Tim (+6%) promossa da Bofa che ha ribadito il giudizio ‘buy’ e ha alzato il prezzo obiettivo a 0,34 euro, con Unicredit in aumento del 2,5% dopo l’operazione su Commerzbank. Sulla stessa linea il rialzo di Banco Bpm che potrebbe essere coinvolta nell’assestamento del settore europeo. Deboli Stellantis ed Hera, che cedono comunque meno di un punto percentuale.

