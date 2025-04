Borsa: Milano (+0,8%) tiene con l’Europa dopo i dati Usa

agenzia

Spread calmo sui 110 punti base, forte il gas (+3%)

MILANO, 01 APR – Mercati azionari del Vecchio continente in leggero rialzo dopo l’avvio faticoso di Wall street e la raffica dei dati macroeconomici dagli Stati Uniti, a partire dall’indice Ism manifatturiero sceso in marzo a 49 punti dai 50,3 di febbraio. La Borsa migliore è quella di Francoforte che sale dello 0,9%, con Milano in rialzo dello 0,8%, mentre Parigi e Madrid salgono di oltre mezzo punto percentuale. Lo spread tra Btp e Bund resta attorno ai 110 punti base, con una decisa discesa dei rendimenti dei titoli di Stato europei e il tasso del prodotto del Tesoro al 3,76%. Sul fronte dell’energia gas in rialzo di tre punti percentuali a 42 euro al Megawattora, con il petrolio stabile poco sopra quota 71 dollari al barile. In questo contesto tra i titoli principali della Borsa di Milano spicca Leonardo in aumento del 2% a 45,8 euro, con Tim in crescita dell’1,8% nel giorno del Cda. Deboli invece Pirelli (-1,2%) e Saipem, che cede un punto percentuale e mezzo a 2,1 euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA