Borsa: Milano (+0,9%) migliore in Europa dopo avvio Wall street

Corre il gas (+4%), stabile l'euro. Bene Nexi e Stellantis

MILANO, 27 DIC – Piazza Affari dopo l’avvio di Wall street si conferma di qualche frazione la Borsa più tonica della giornata in Europa: l’Ftse Mib sale dello 0,9%, seguito dall’indice principale di Parigi che cresce dello 0,5%. In un contesto di scambi molto ridotti, positive anche le Borse di Francoforte (+0,4%) e marginalmente quella di Amsterdam, che sale dello 0,1%. Piatta Madrid, limata dello 0,1% Londra. L’euro resta stabile a quota 1,04 contro il dollaro, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni scende a 115 punti base contro i 118 dell’avvio. Nel settore energia prosegue la corsa del gas che cresce del 4% tentando di raggiungere i 48 euro al Megawattora, con il petrolio in aumento di un punto percentuale sui 70 dollari al barile. In questo clima in Borsa a Milano tra i titoli principali i migliori sono Nexi, Stellantis e Stm in aumento di due punti percentuali, con Eni e Unicredit che crescono dell’1,5%. Tim sale attorno al punto percentuale, mentre Amplifon è il gruppo più pesante della giornata e cede l’1,4%.

