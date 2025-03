Borsa: Milano -1% con Stellantis, Iveco, Stm, corre Leonardo

agenzia

Il petrolio affossa Saipem ed Eni, in rialzo le utility

MILANO, 04 MAR – Avvio faticoso per Piazza Affari che, al pari delle altre Borse europee, si trova a digerire le decisioni del presidente americano Donald Trump sui dazi. Il Ftse Mib cede lo 0,98% con Stellantis (-4%), Iveco (-3,7%) e Stm (-3,2%) che scontano i timori di una guerra commerciale mentre i titoli petroliferi risentono del possibile aumento della produzione da parte dell’Opec+ ad aprile. Saipem perde il 3,4%, Tenaris il 3,2% ed Eni il 3,2% mentre il greggio cede oltre l’1% sui mercati internazionali. Male anche Buzzi (-2,7%) e Pirelli (-2,6%), che sconta il tonfo di Continental a Francoforte dopo i risultati. Tra le banche soffre Unicredit (-1,9%) all’indomani dell’incontro di Andrea Orcel con il governo per discutere di Banco Bpm e Generali. Continua a correre Leonardo (+2,9%) sulle attese di un incremento delle spese per la difesa in Europa, bene Inwit (+2%) e le utility con Terna (+1,6%) e Snam (+1,6%).

