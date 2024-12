Borsa: Milano (-1%) in calo con l’Europa, debole Mps, tiene Tim

agenzia

Spread calmo, euro prova recupero, Bitcoin sotto 100mila dollari

MILANO, 20 DIC – Piazza Affari nei primi scambi amplia l’avvio negativo: l’indice Ftse Mib ha toccato un calo di un punto percentuale, mostrandosi insieme a Parigi come la Borsa peggiore della mattinata in Europa, dove Londra prova a tenere con un andamento negativo dello 0,4%. Spread Btp Bund calmo sui 117 punti base, con l’euro che tenta il recupero di quota 1,04 contro il dollaro. Bitcoin come sempre dalle grandi oscillazioni ampiamente sotto la soglia dei 100mila dollari. In Piazza Affari prese di beneficio su Saipem che scende del 3% dopo il buon andamento di ieri, con Iveco in calo del 2,4%, seguita da Mps e Fineco, che cedono due punti percentuali. Tim segna un calo dello 0,5% dopo lo scivolone della vigilia, mentre Pirelli è il titolo tra quelli a elevata capitalizzazione che meglio prova a tenere un livello di parità.

