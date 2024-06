Borsa: Milano (+1%) migliore d’Europa, Londra cauta

agenzia

Attesa scelta della Banca d'Inghilterra sui tassi, spread calmo

MILANO, 20 GIU – Dopo una partenza in leggero rialzo, Piazza Affari si muove come la Borsa migliore in Europa, dove i listini sono comunque tutti in positivo in attesa della decisione della Banca d’Inghilterra sui tassi. L’indice Ftse Mib sale infatti di un punto percentuale, seguito dai mercati azionari di Parigi, Francoforte e Amsterdam in aumento dello 0,5%. Più cauta la Borsa di Madrid (+0,2%), con Londra in rialzo di un timido 0,2%. Calmo lo spread tra Btp e Bund a 152 punti base. L’euro viaggia tranquillo su quota 1,072 contro il dollaro e a 0,844 rispetto alla sterlina. In Piazza Affari tra i titoli a elevata capitalizzazione Azimut sale del 2,3%, con A2a e Campari in aumento di due punti percentuali. Tim sale dello 0,8% nel giorno del Cda, mentre Leonardo è il più fiacco in ribasso di circa mezzo punto. Nel paniere minore Mondadori corre del 7% a 2,4 euro dopo un report positivo di Equita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA