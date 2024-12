Borsa: Milano (+1,1%) migliore in Europa con Campari e Mps

agenzia

In calo lo spread a 116 punti base. Giù anche il gas, a 47 euro

MILANO, 04 DIC – I mercati azionari del Vecchio continente restano generalmente in rialzo, con Milano che sale dell’1,1% ed è la migliore della giornata in Europa. Seguono le Borse di Francoforte (+0,8%), Madrid (+0,7%) e Parigi, che cresce dello 0,4%. Limata invece Londra, che scende dello 0,2%. Lo spread Btp Bund scende sui 116 punti base, con l’euro stabile su quota 1,05 contro il dollaro. In calo il gas, che scende del 2,9% a 47,1 euro al Megawattora, mentre il petrolio è piatto sui 70 dollari al barile. In questo clima in Piazza Affari prosegue la corsa di Campari che sale del 4% dopo la nomina del nuovo amministratore delegato, con Mps in rialzo di tre punti percentuali guardando anche alla crescita poco oltre il 5% di Francesco Gaetano Caltagirone. Bene Tim (+2%), mentre Diasorin è il più debole tra i titoli principali con un calo dello 0,6%. A Francoforte prosegue la corsa del gruppo tedesco Prosieben, del quale Mfe-Mediaset è ampiamente il principale azionista: il titolo ha raggiunto una crescita del 12% a 5,3 euro dopo le nuove ipotesi di un mega finanziamento per il Biscione con la prospettiva di un take over. Mfe B, l’azione più rappresentativa con dieci diritti di voto, sale a Milano del 4% a quattro euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA