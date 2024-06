Borsa: Milano (+1,2%) migliore in Europa dopo Wall street

agenzia

Bene le banche (Bper +4%), lo spread Btp-Bund a 149 punti base

MILANO, 24 GIU – L’avvio di Wall street non muove i mercati del Vecchio continente, dove Milano con un rialzo dell’1,2% resta la Borsa migliore della giornata, grazie soprattutto alla spinta delle banche. Seguono Parigi (+1%), Madrid (+0,8%), Londra e Francoforte che salgono di circa mezzo punto. La più cauta è Amsterdam, in rialzo comunque dello 0,2%. Calmi i titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund a 149 punti base contro i 150 dell’avvio. Solido l’euro a 1,073 contro il dollaro, piatto il gas poco sopra i 34 euro al Megawattora. In questo contesto in Piazza Affari non pesa lo stacco dei dividendi di gruppo come Poste italiane, Snam e Terna, mentre sono molto forti le banche anche sulle ipotesi di consolidamento del settore. Bper sale infatti del 4,2%, Mps del 3,3%, Unicredit del 3,1%. Bene anche Pirelli in crescita di tre punti percentuali, con Tim in rialzo del 2,2% a 0,23 euro dopo la conferma che con Kkr è stata fissata al primo luglio il closing per la nascita di Netco, con il perfezionamento della cessione di NetCo a Optics BidCo. Debole Hera che scende dell’1,3% a 3,22 euro.

