Borsa: Milano +2% con auto e banche

agenzia

Il Ftse Mib sfiora i 41.000 punti

MILANO, 23 LUG – La Borsa di Milano corre, in linea con gli altri listini europei dopo l’accordo tra Giappone e Usa sui dazi e con la scommessa di una intesa anche con l’Ue. Piazza Affari sale del 2% e sfiora i 41.000 punti (40.975 punti). Nel listino principale volano Iveco (+7,6%) e Stellantis (+7%). Brilla Unicredit (+4,5%), dopo i conti record del semestre e dopo la rinuncia dell’ops su Banco Bpm (-1,8%). Tonica Mps (+3,6%), alle prese con l’offerta su Mediobanca (+2,1%). In fondo al listino Stm (-3%), in vista dei risultati finanziari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA