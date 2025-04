++ Borsa: Milano -7,2%, a metà seduta in fumo 61 miliardi ++

agenzia

Le banche in calo di oltre il 10%

MILANO, 04 APR – La Borsa di Milano prosegue in profondo rosso, in linea con gli altri listi europei. L’indice Ftse Mib cede il 7,1% a 34.418 punti, bruciando, a metà seduta, già 61 miliardi di capitalizzazione. A Piazza Affari il conto sono le banche. Mps, Banco Bpm e Popolare di Sondrio che perdono oltre l’11%. Pesanti anche Unicredit e Mediolanum (-10%), Mediobanca e Intesa (-9%). Nel listino principale sono in profondo rosso Iveco (-11,8%), Leonardo (-11,4%), Azimut (-11,3%). Soffrono Stellantis (-8%) e Tim (-7,6%). In controtendenza Diasorin (+3,6%) e Amplifon (+0,7%)

