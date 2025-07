agenzia

Piazza Affari sale dell'1,3% con la spinta delle banche

MILANO, 09 LUG – La Borsa di Milano maglia rosa in Europa sale a 40.775 punti, toccando un nuovo massimo da ottobre 2007, per poi ripiegare a 40.714 punti. Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che guadagna l’1,3%, è spinta dall’andamento positivo delle banche, in linea con gli altri listini del Vecchio continente.

