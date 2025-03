Borsa: Milano accelera (+1%) con Iveco, Stm e Stellantis

agenzia

Bene Unipol, sale Generali in attesa della lista dei fondi

MILANO, 18 MAR – Piazza Affari inizia la seduta di slancio, collocandosi in testa alle Borse europee nel giorno in cui il Parlamento tedesco voterà sulla riforma del freno al debito. Il Ftse Mib sale dello 0,98% spinto da Iveco (+5%), Stm (+3,4%), Unipol (+2,2%) Stellantis (+2,2%) e Saipem (+1,9%). Bene anche Azimut (+1,8%), Campari (+1,8%) e Mediobanca (+1,7%), che riallarga lo sconto dell’ops di Mps (-0,1%) dopo lo strappo di ieri del Monte. In fondo al listino si accomodano invece Terna (-0,5%), Cucinelli (-0,3%), Inwit (-0,2%), Snam (-0,1%) e Recordati (-0,1%). Acquisti anche su Generali (+1%) mentre proseguono le valutazioni del comitato dei gestori di Assogestioni sulla stesura di una lista per il cda di Generali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA