Borsa: Milano accelera (+2,3%) in attesa di Wall Street

Corrono Unipol, Fineco e Buzzi, deboli Eni e Tim, banche caute

MILANO, 08 APR – Piazza Affari accelera in attesa dell’avvio degli scambi Usa. L’indice Ftse Mib guadagna il 2,3% a 33.610 punti spinto da Leonardo (+7,98%%), Unipol (+6,37%), Mediolanum (+5,78%), Azimut (+4,89%) e Fineco (+4,69%). Rialzi anche per Buzzi (+4,44%), Saipem (+3,49%), Nexi (+3,41%), Moncler (+3,2%) e Generali (+3,07%), mentre cedono solo Stellantis (-1%) con la produzione in calo di quasi il 65% a Melfi nel 1/o trimestre secondo i sindacati ed Eni (-0,18%) , frenata dal greggio sui minimi da dicembre del 2021.

