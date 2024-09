Borsa: Milano amplia il rialzo con Campari e Mediaset

agenzia

Ftse Mib +0,96%

MILANO, 19 SET – La Borsa di Milano si rafforza, prendendo slancio dall’ottimismo che ha contagiato l’Europa dopo la decisione della Fed sui tassi. Il Ftse Mib sale dello 0,96% e solo una manciata di titoli, quelli più difensivi o che avevano strappato al rialzo nella vigilia, sono in calo sul listino milanese. Tra questi Banco Bpm cede lo 0,55%, Bper lo 0,56%, Unipol lo 0,49%, Tim lo 0,27 per cento. Svetta Campari, che rimbalza sul sostegno del primo azionista che ha promesso di acquistare 100 milioni di euro di azioni sul mercato, e guadagna il 7,25% a 7,48 euro. Bene anche Cucinelli (+4,2%), Leonardo (+3,02%) e Stellantis (+3,8%). Su tutto il Ftse Italia All Share, il listino completo del mercato principale di Borsa, la regina è però Mfe, dopo i conti del semestre che hanno battuto le attese degli analisti e l’outlook positivo per i prossimi mesi della raccolta pubblicitaria. I ricavi pubblicitari nei primi 9 mesi hanno mantenuto un trend superiore alle aspettative e in linea con il primo semestre così che il gruppo guidato da Marco Giordani conferma l’obiettivo di risultati annui positivi per ebit, utile netto e free cash flow.

