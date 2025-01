agenzia

Deboli le assicurazioni e l'energia

MILANO, 07 GEN – Si apre in leggero calo la seduta della Borsa di Milano. L’indice Ftse-Mib cede lo 0,16% a 34.723 punti in apertura. Deboli Saipem (-1,8%) ed Eni (-1,1%) e le assicurazioni con Unipol in calo dell’1,19% e Generali dell’1,16 per cento.

