agenzia

Balzo in avanti di Popolare Sondrio

MILANO, 04 LUG – La Borsa di Milano apre in calo la seduta. L’indice Ftse Mib cede lo 0,17% a 39.875 punti. In cima al listino balza la Popolare di Sondrio (+2%) dopo il rilancio di Bper sull’offerta. Bene anche Enel (+0,4%). In fondo al listino i titoli più influenzati dall’effetto dazi come Campari (-1,39%) e Cucinelli (-1,43%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA