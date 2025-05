agenzia

L'indice Ftse Mib sale a 38.063 punti

MILANO, 02 MAG – Avvio in forte rialzo per Piazza Affari in scia alle prove di dialogo tra Cina e Stati Uniti sui dazi. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dell’1,22%, a 38.063 punti.

