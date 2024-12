agenzia

Ftse Mib +0,39%, bene Enel e Moncler

MILANO, 03 DIC – La Borsa di Milano apre in rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,39% a 33.614 punti. Stellantis rimbalza e sale in avvio dello 0,89%, in cima al listino si posiziona Enel (+1,38%) insieme al lusso di Moncler (+1,22%) e Cucinelli (+0,9%).

