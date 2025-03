agenzia

Strappa Leonardo. Bene Iveco e Saipem, giù Cucinelli

MILANO, 03 MAR – Apertura sulla soglia della parità per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib segna un -0,03% a 38.644 punti. Tra i titoli in evidenza Iveco (+3%), Saipem (+1,45%) e Leonardo che schizza in rialzo, non fa prezzo, e segna un teorico +18 per cento. In fondo al listino scivola Brunello Cucinelli (-2%).

