Borsa: Milano azzera i rialzi, banche in rosso

agenzia

Pop Sondrio -0,8%, Mps -0,6%

MILANO, 11 LUG – Cambia il vento all’improvviso in Piazza Affari, le banche girano in calo e trascinano il listino in rosso con l’indice Ftse Mib che scende sotto la parità (-0,02%). Popolare Sondrio (-0,85%), Mps (-0,6%), Banco Bpm (-0,5%) finiscono in fondo al listino ma cedono anche Intesa Sanpaolo (-0,19%), Mediobanca (-0,2%) e Unicredit (-0,09%). Tiene Tim (+0,8%), bene Campari (+1%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA