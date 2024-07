Borsa: Milano cala con Europa all’indomani della Bce, giù Nexi

agenzia

Ftse Mib cede 0,75% dopo ritardo nel calcolo

MILANO, 19 LUG – Sono in calo le Borse europee all’indomani della Bce che, come dalle attese, ha tenuto i tassi fermi, con il mercato che ora scommette su un taglio da settembre. Milano non fa eccezione (-0,75%), dopo che l’indice Ftse Mib è stato calcolato in ritardo. Pesa da Nexi (-1,87% a 5,77) che si porta sul prezzo del collocamento di una quota da parte di Unicredit . La peggiore è però Interpump (-1,46%). Bene invece Leonardo (+0,97%). Male anche Hera (-1,65%) e Stellantis (-1,56%). Non fa prezzo Piovan dopo l’annuncio dell’opa di Investindustrial a 14 euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA