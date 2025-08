Borsa: Milano cauta (+0,3%) con l’Europa, calmi i titoli bancari

agenzia

Attesa per l'avvio di Wall street e i dati macro dagli Usa

MILANO, 05 AGO – Pochi movimenti al giro di boa di metà giornata sui mercati azionari del Vecchio continente: la Borsa migliore è quella di Francoforte, che cresce dello 0,7%, seguita da Londra in aumento dello 0,4%. In rialzo dello 0,3% i listini di Parigi, Milano e Amsterdam, con Madrid sulla parità. L’attesa è per l’avvio di Wall street e la raffica di dati macro dagli Stati Uniti del pomeriggio, a partire dall’indice Ism non manifatturiero di luglio, con le ipotesi di un taglio dei tassi da parte della Fed in settembre, tengono sempre banco. Nel settore energia il gas sul mercato di Amsterdam è in calo sempre di un punto percentuale a 33,9 euro al Megawattora e il petrolio cede l’1,2% a 65,4 dollari al barile. Tra le valute, l’euro cede perde lo 0,2% contro il dollaro a quota 1,154, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è sceso nuovamente, dopo quanto già accaduto martedì scorso, di qualche frazione sotto la quota psicologica degli 80 punti base, portandosi a un minimo di giornata di 79,5 ‘basis point’. Si tratta dei livelli più bassi dal 2010. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,43% e la discesa del differenziale di questi mesi avviene soprattutto per il rialzo dei rendimenti dei titoli tedeschi, con il tasso del prodotto italiano che resta sopra quello dei titoli a pari scadenza di Spagna, Portogallo e Grecia. Tra i titoli maggiori di Piazza Affari spicca il rimbalzo del 3,4% di Amplifon, seguito da Leonardo in crescita del 2,4%. Caute le banche dopo la corsa di ieri: Mediobanca sale dello 0,8%, mentre Bper e Mps segnano un calo dello 0,7% e sono i gruppi del paniere principale al momento più deboli.

