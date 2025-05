Borsa: Milano cauta con l’Europa, bene Mps (+3%)

agenzia

Positiva Mediobanca, giù Buzzi. Attesi Zew tedesco e prezzi Usa

MILANO, 13 MAG – La Borsa di Milano e i mercati azionari del Vecchio continente restano attorno alla parità in attesa dell’indice Zew tedesco e, nel primo pomeriggio, dell’inflazione dagli Stati Uniti. In Piazza Affari (indice Ftse Mib +0,1%) bene Monte dei Paschi che in avvio sale di oltre tre punti percentuali a 8,2 euro, seguita da Iveco e Stellantis che crescono dell’1,5%. Positiva anche Mediobanca, in rialzo di un punto percentuale. Qualche vendita su Generali (-0,8%), con Unipol in calo di un punto percentuale. Tra i titoli principali debole Buzzi, che scende dell’1,8%.

