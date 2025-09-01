Borsa: Milano cauta con l’Europa senza la guida di Wall street

agenzia

Corre Leonardo, piatta Mps in attesa del Cda, in calo Mediobanca

MILANO, 01 SET – Mercati azionari del Vecchio continente senza variazioni di rilievo, in una prima giornata della settimana priva della guida di Wall street, chiusa per la festività del Labor day. Le Borse migliori sono quelle di Milano e di Amsterdam che salgono dello 0,3%, con Londra, Francoforte e Parigi che oscillano sulla parità. In calo di mezzo punto percentuale il listino di Madrid. Calmo lo spread tra Italia e Germania a 86 punti, così come quello con la Francia sui 7 ‘basis point’. Euro in leggero rialzo contro il dollaro su quota 1,171, mentre il Bitcoin è tranquillo sui 108mila dollari. Tra le materie prime l’oro sale leggermente, con il future a dicembre che ha toccato i massimi a 3.566 dollari all’oncia per poi scendere su quota 3.450. Nel comparto energia, in aumento di oltre un punto percentuale sia il gas sia il petrolio. In questo clima, in Piazza Affari corre sempre Leonardo (+3,5% oltre i 50 euro) sulla forza del settore Difesa in tutta Europa, con Tim che risale del 2,5% a 0,42 euro. Bene anche Ferrari e Stellantis, in rialzo di oltre un punto percentuale. Poco sopra la parità Mps in attesa delle decisioni del Cda sull’Ops su Mediobanca, che di suo scende di circa mezzo punto percentuale. Tra i titoli principali, il più pesante è Campari in calo dell’1,1% a 6,35 euro.

