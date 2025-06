Borsa: Milano cauta con prezzi Usa, pace dazi non spinge mercati

agenzia

Lo spread scende brevemente sotto quota 90 punti, forte l'euro

MILANO, 11 GIU – La pace sui dazi con la Cina annunciata dal presidente statunitense Trump non scalda le Borse: i mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso in generale lieve calo: la Borsa peggiore è stata quella di Madrid, che ha concluso con ribasso dello 0,8%, seguita da Parigi, Francoforte e Amsterdam negative dello 0,3%. Nella giornata anche dell’inflazione Usa di maggio, seduta di poche frazioni negativa per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,07% comunque sopra i 40mila punti, con l’unico listino in tenuta che è stato quello di Londra, cresciuto di un marginale 0,1%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è rimasto stabile a 91 punti base, gli stessi della chiusura della vigilia, anche se in partenza della seduta, che spesso registra forti sbalzi sugli ordini accumulati, il differenziale ha brevemente avvicinato i minimi da oltre dieci anni scendendo a 89,8 punti, infrangendo comunque il muro dei 90 punti e il precedente minimo del febbraio 2021. Solido l’euro, in rialzo dello 0,6% a quota 1,149 contro il dollaro. Sul fronte dell’energia prezzo del gas in chiaro aumento: il future sul metano con consegna a luglio ha chiuso in rialzo del 3,6% a 35,9 euro al Megawattora. Bene anche il petrolio, salito di oltre due punti percentuali oltre i 66 dollari al barile. In questo quadro in Piazza Affari tra i titoli principali Nexi è sceso del 2,4%, Saipem del 2%, Mps dell’1,4% a 7,1 euro. Bene invece Fineco (+1,7%), A2a (+1,9%) e soprattutto Azimut, in rialzo finale del 2,5%.

