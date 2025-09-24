Borsa: Milano cede lo 0,21% con Stellantis, Mediobanca, Mps

agenzia

Prese di beneficio sulla moda, sale Leonardo con settore difesa

MILANO, 24 SET – La Borsa di Milano conferma la flessione, insieme alle Borse europee con il clima di crescente incertezza sul futuro dei tassi di interesse statunitensi. Il Ftse Mib cede lo 0,21% a 42.385 punti. Stellantis resta la maglia nera con un calo del 3,6%. Giù Mps (-2, 06%) e Mediobanca (-1,91%) mentre domani è in calendario il cda di Siena che lavora sulla nuova governance di Piazzetta Cuccia dopo il successo dell’opas. Prese di beneficio sulla moda con Brunello Cucinelli che cede l’1,93% e Moncler l’1,7%. Sul versante opposto sale Leonardo (+3,48%) come tutto il comparto della difesa con la lente sui conflitti in atto e, in particolare, sull’Ucraina mentre Trump ha assicurato che gli Usa continueranno a fornire armi alla Nato.

