Borsa: Milano cede lo 0,23%, Europa e Wall Street incerte

Deboli Stellantis e Campari, rimbalza St

MILANO, 29 LUG – La Borsa di Milano è debole -0,23% in linea con le maggiori Borse europee ad eccezione di Londra (+0,64%) che attende giovedì dalla Bank of England un taglio dei tassi. Gli investitori scontano invece a settembre un primo intervento della Fed e non nella riunione di mercoledì. L’andamento contrastato degli indici di Wall Street non aiuta a dare una direzione ai listini del Vecchio Continente dove la peggiore resta Parigi (-0,74%) mentre Francoforte si muove poco sotto la parità (-0,09%). A Milano rimbalza St (+2,67%) e salgono sul podio Leonardo, alla viglia della trimestrale (+1,55%), ed Erg (+1,14%). Male Stellantis (-3,39%), Campari (-2,99%) in attesa dei conti domani e Nexi (-1,15%) che diffonde i risultati dopodomani.

