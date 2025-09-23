Borsa: Milano chiude a +0,13%, vendite su Mediobanca

agenzia

Di slancio la moda. Buon passo Saipem, Stellantis, StM

MILANO, 23 SET – La Borsa di Milano archivia la seduta in positivo. Il Ftse Mib sale dello 0,13% a 42.477 punti. Di slancio la moda con Moncler (+2,42%) e Cucinelli (+2,61%). Buon passo poi di Saipem (+3,64%), Stellantis (+3,15%) e StM (+2,69%). Sul fronte opposto le vendite frenano Mediobanca (-5,9%) dopo il successo oltre le aspettative dell’opas da parte di Mps (+0,48%). Sempre nel credito in calo Banco Bpm (-1,89%) sotto i riflettori per possibili scenari di risiko con l’Agricole e la stessa Siena. Tra gli altri titoli in negativo Leonardo (-2,17%) e Tim (-1,9%) .

