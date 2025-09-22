Borsa: Milano chiude a +0,26% con Lottomatica e Leonardo

agenzia

Giù Stellantis con il settore, poco mosse Mps e Mediobanca

MILANO, 22 SET – La Borsa di Milano chiude in rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,26%% a 42.423 punti. Di slancio Lottomatica (+3,89%) al suo primo giorno sul listino principale. Sale poi con il settore della difesa Leonardo (+3,77%). Tra gli altri buon passo per Generali (+2%) e StM (+2,24%). Sul fronte opposto male Stellantis (-2,62%) che, come tutti gli automobilistici, paga il profit warning di Volkswagen a causa di Porsche con la previsione di utili in ribasso e la scelta di frenare sull’elettrico. Vendite poi su Amplifon (-2,14%), Fineco (-1,7%). Inwit (-1,24%), Tim (-0,97%) . Poco mosse Mps (-0,54%) e Mediobanca (-0,38%) nell’ultimo giorno dell’opas. Fuori dal paniere principale slancio delle Mfe tanto con le azioni A (+3,4%) quanto con le B (+1,7%) in attesa dei conti questa settimana e con una lente alle prossime mosse su Prosieben dopo il successo dell’opas.

