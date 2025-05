Borsa: Milano chiude a +0,39% con Generali, Unipol e Mediobanca

agenzia

Lente su risiko con Unicredit in calo, debole Banco Bpm

MILANO, 05 MAG – Avvio di settimana positivo per Piazza Affari con il Ftse Mib che sale dello 0,39% e consolida i 38mila punti mentre la lente è sul risiko finanziario in atto. Tra i titoli in evidenza Generali (+3,22%) con Unipol (+2,68%) e Mediobanca (+1,92%) quest’ultima che ha lanciato un’offerta su Banca Generali (+2,91%). Allo stesso tempo Piazzetta Cuccia è destinataria di un’ops da parte di Mps (-0,33%). Sempre nel credito positiva, alla vigilia dei conti, Intesa Sanpaolo (+0,98%) mentre cede Unicredit (-1,25%) che la trimestrale la presenta il prossimo lunedì con il mercato che scommette che il cda, convocato domenica, possa decidere anche sull’offerta su Banco Bpm (-0,44%). Tra gli altri vendite su StM (-1,09%), Saipem (-1,06%) e Buzzi (-0,92%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA