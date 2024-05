Borsa: Milano chiude cauta in attesa di Moody’s sull’Italia

agenzia

Ftse Mib a +013% tra il recupero di Pirelli e il rosso di Tim

MILANO, 31 MAG – Seduta cauta per la Borsa di Milano, in linea con gli altri listini europei. In attesa del rating di Moody’s sull’Italia, il Ftse Mib chiude in lieve rialzo dello 0,13% a 34.492 punti. Gli investitori guardano alla prossima settimana e alla Bce attesa al primo taglio del costo del denaro. A Piazza Affari recupera Pirelli (+2,8%) dopo l’uscita di Silk Road e i soci italiani che hanno rafforzato la presa. Sul versante opposto Tim che lascia sul terreno il 2,81% che segue al nervosismo della vigilia chiuso con le ricoperture dopo che è arrivato il via libera senza condizioni alla cessione di Netco a Kkr. Tra gli altri acquisti su Leonardo (+2,08%), Recordati (+1,98%). Vendite su Diasorin (-1,7%), Saipem (-1,68%), Unipol (-1,51%), Stellantis (-1,34%).

