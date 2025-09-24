Borsa: Milano chiude in calo (-0,13%), scivolone di Stellantis

agenzia

Brillanti Leonardo, Eni e A2a. Giù Cucinelli, Saipem ed Mps

MILANO, 24 SET – Piazza Affari chiude debole con una frenata nel finale (Ftse Mib -0,13% a 42.423 punti) una seduta trascorsa a cavallo della parità. Scivolone di Stellantis (-3,49%), che ha annunciato un programma di sospensioni autunnali di 6 stabilimenti europei, tra cui quello di Pomigliano d’Arco (Napoli). In calo anche Ferrari (-1,67%), con vendite che hanno interessato anche Moncler (-2,55%), Amplifon (-2,25%), Interpump (-2,23%) e Saipem (-2,09%), sulle cui nozze con la norvegese Subsea 7 si sono messe di traverso Exxon Mobil, Petrobras e Technip, che hanno inviato le loro osservazioni all’Antitrust brasiliana. Tra i rialzi svetta il balzo di Leonardo (+4,55%), all’indomani delle rassicurazioni del presidente Usa Donald Trump sulle forniture di armi alla Nato, che hanno favorito l’intero settore in Europa, compresa Fincantieri (+4,99%). Sprint di Eni (+1,82%), con il rialzo del greggio. Seguono A2a (+1,58%) ed Enel (+1,22%). Deboli Mps (-1,92%) e Mediobanca (-1,74%) a due giorni dalla conclusione dell’Opas di Siena, che detiene l’86,3% di Piazzetta Cuccia. Segno meno anche per Intesa (-0,0,62%), Popolare Sondrio (-0,38%) e Bper (-0,17%). Positive Unicredit (+0,28%) e soprattutto Banco Bpm (+1,24%).

