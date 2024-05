agenzia

Indice Ftse Mib a 34.825 punti

MILANO, 20 MAG – Piazza Affari ha chiuso in calo, unica in Europa, per lo stacco dei dividendo di 68 società quotate delle quali 21 nell’indice principale, che raggruppa i 40 big. Il Ftse Mib ha perso l’1,62% a 34.825 punti

