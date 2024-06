Borsa: Milano chiude in calo con Nexi e Tim, bene Hera

agenzia

Vendute le banche con Bper e Sondrio, avanzano Iveco e Leonardo

MILANO, 10 GIU – Chiusura in lieve calo per Piazza Affari, che sconta l’esito di un voto europeo che ha spostato a destra il baricentro del Vecchio Continente. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,34%, recuperando rispetto ai minimi della mattinata, appesantito dalle vendite che hanno colpito Tim (-2,6%), Nexi (-2,5%), Cucinelli (-2,5%), Moncler (-1,8%) e Diasorin (-1,7%). Male anche le banche, con in testa Bper (-1,3%), Popolare di Sondrio (-1,3%) e Mediobanca (-1,1%). Dall’altra parte del listino si sono messi in luce auto, utilities ed energetici, in scia al rialzo dei prezzi delle commodities, con in testa Hera (+1,4%), Iveco (+1,3%), Leonardo (+0,9%), Italgas (+0,8%) e Tenaris (+0,8%).

