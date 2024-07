Borsa: Milano chiude in calo con prese di profitto sulle banche

agenzia

Maglia rosa per Amplifon, vendite su Tim nel giorno dei conti

MILANO, 31 LUG – Milano chiude controcorrente rispetto ad un’Europa positiva che attende le indicazioni di politica monetaria da parte della Fed. ll Ftse Mib frena (-0,43% a 33.763 punti) in scia alle prese di beneficio sui bancari ed in particolare sulla Popolare di Sondrio (-3,16%), che a prossima settimana diffonderà la semestrale insieme a Bper (-1,78%), Banco Bpm (-1,23%) e Mps poco mossa a -0,28%. In rosso anche Fineco (-2,7%). Tra gli altri titoli in affanno Tim (-1,7%) nel giorno dei preliminari sulla semestrale e Leonardo (-2,78%), dopo il buon passo della vigilia in scia ai conti. Maglia rosa per Amplifon (+4,37%) con la semestrale e le buone indicazioni sull’andamento del mese di luglio. Bene anche Recordati (+3,13%), Iveco (+2,81%) e Diasorin (+2,66%).

