agenzia

L'ultimo indice Ftse Mib a 37.698 punti

MILANO, 11 MAR – La Borsa di Milano chiude in calo, in linea con gli altri listini europei e in scia con Wall Street. Sui mercati pesano le minacce di Donald Trump sui dazi al Canada. L’ultimo indice Ftse Mib cede l’1,38% a 37.698 punti.

