Maglia nera per Campari -18%, in controtendenza Leonardo +1,3%

MILANO, 30 OTT – Si chiude in calo la seduta della Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib ha perso l’1,21% a 34.502 punti. Maglia nera per Campari (-18,5%) e in controtendenza una manciata di titoli tra cui Leonardo (+1,32%).

