Il Ftse Mib a 38.519 punti

MILANO, 05 MAR – La Borsa di Milano chiude in forte rialzo, in linea con gli altri listini europei in scia alla la schiarita sui dazi e al maxi piano tedesco. Il Ftse Mib sale del 2,08% a 38.519 punti.

