L'indice dei titoli principali di Piazza Affari a 39.792 punti

MILANO, 30 GIU – Seduta in marginale aumento per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,13% a 39.792 punti.

