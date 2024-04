agenzia

L'indice Ftse Mib sale a 34.327 punti

MILANO, 21 MAR – Piazza Affari aggiorna i suoi massimi dal 2008 chiudendo la seduta in cauto rialzo, in una giornata positiva per il mercato azionario, rincuorato dai segnali di svolta nella politica monetaria globale. L’indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,1% a 34.327 punti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA