agenzia

Soffre Leonardo dopo i conti, corre Mediobanca +5,4%

MILANO, 09 MAG – La Borsa di Milano chiude in rialzo, la migliore in Europa. Il Ftse Mib ha guadagnato l’1,02% a 39.369 punti. Sugli scudi si è affermata Mediobanca (+5,4%). In coda al listino, soffrendo dopo i conti, è rimasta Leonardo (-3,3%).

