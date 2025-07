Borsa: Milano chiude invariata, svetta Iveco, in luce Poste

agenzia

Fra le banche bene Banco Bpm

MILANO, 22 LUG – Seduta invariata a Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha chiuso stabile a 40.165 punti Ad appesantire il listino sono stati Prysmian (-2,15%) e Stellantis (-1,92%), quest’ultima all’indomani dei preliminari. Male anche Ferrari (-1,5%). Si è messa invece in luce Iveco (+7,78%) con la vendita della quota di Exor a all’indiana Tata considerata ormai fatta. Bene anche Poste (+2,77%) grazie ai conti e al miglioramento della guidance. In luce poi Campari (+1,71%) ed Enel (+1,37%). Tra le banche ha concluso bene intonata Banco Bpm (+1,23%) dopo che la Consob ha sospeso per 30 giorni l’offerta di Unicredit (+0,07%).

